В Киеве в подземном переходе "оригинально отремонтировали" аварийную колону

Так, на станции метро «Святошин» стали появляться трещины на колоне. Работники метрополитена решили просто замотать куски плит скотчем, чтобы те не отпали, об этом рассказал журналист Александр Рудоманов в Facebook.

«Если вы не можете что-то починить с помощью скотча, это означает лишь одно — вы взяли мало скотча», — написал Александр.

Напомним, что недавно киевская станция метро «Академгородок» из-за мощного ливня превратилась в бушующую горную реку.

На Ветряных горах провалился асфальт, из-за этого движение 72-го автобуса задерживался.

Улица Автозаводская "утонула", движение транспорта было затруднено.

Также улица Борщаговская была затоплена, вдоль скоростного трамвая легковушкам было почти по капот воды.

Кроме того станцию "Берестейская" также подтопил сильный ливень – ее закрыли на вход и выход.

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