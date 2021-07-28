Беды и неудачи обрушатся на головы трех знаков Зодиака в августе

Это будет для них временем испытания на прочность. Астрологи советуют собраться с силами, чтобы переждать черную полосу в жизни и не отчаиваться, ведь за полосой неудач всегда наступает светлое время!

Об этом пишет Oloveza.

Телец

Тельцы столкнутся с напряженностью с начала августа. Астрологи говорят, что Тельцов могут ждать "подставы" от недобросовестных людей. Им нужно заручиться поддержкой друзей и близких - в одиночку им точно не справиться! Кроме того финансы могут запеть романсы в последний месяц лета, поэтому не стоит бездумно их тратить.

Близнецы

Август станет для Близнецов непростым периодом. Все будет валиться из рук, не будет ни сил, ни настроения, чтобы бороться с внешними обстоятельствами. Представителям этого знака зодиака надо быть предельно осторожными. Не рекомендуют астрологи им начинать новые дела и строить на август важные планы



Дева

Дев тоже будут преследовать неудача за неудачей. Астрологи настоятельно советуют им отойти на время от дел и отправиться в краткосрочный отпуск. Если они просидят весь август на работе, лучше лишний раз не рисковать, иначе можно наломать дров. Возможны также разногласия со второй половинкой.

Напомним, что три знака Зодиака ждет сплошной праздник в июле.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака получат возможность разбогатеть в июле.

Также Politeka писала, что три знака Зодиака преодолеют трудности в июле.