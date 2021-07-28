Щорічно 29 липня відзначається велике для православних християн свято

29 липня православна церква вшановує пам'ять священномученика Афіногена і десяти його учнів, які постраждали за віру під час гонінь у Севастії. В народі існувало кілька заборон в цей день. Краще до них прислухатися, щоб не накликати на себе біди і нещастя.



Politeka.net розповість про найважливіші традиції і чого не можна робити в цей день.

Історія свята

Правитель міста Севастії влаштував велике свято на честь язичницьких богів і наказав усім севастійським жителям принести жертву ідолам. Але більшість городян були християнами, тому вони відмовилися брати участь в торжестві. Тоді воїни отримали наказ бити непокірний народ.

Афіноген прийшов до Севастії і почав докоряти суддю, що в темниці тримають невинних. Старця схопили і відправили до в'язниці. Єпископ і його учні сповідали себе християнами і не захотіли приносити жертву ідолам.

Після жорстоких катувань учнів обезголовили. Потім почали катувати старця, який зі стійкістю переніс всі муки. Єдине, про що він просив воїнів, – стратити його в монастирі. Там він молився Господу і просив прощати гріхи тих людей, які будуть поминати його і убієнних учнів. Перед смертю він почув голос Всевишнього і сам схилив голову під меч.

Традиції і що не можна робити 29 липня

Вірили, що 29 липня по лісі ходить Зоря і підбирає пташине пір'я, тому в ліс не ходили, боячись його потривожити.

Ще не можна було рубати дрова, полювати, збирати ягоди і гриби, кричати і співати поруч з лісом, щоб не піднімати зайвого шуму. Все це вважається недобрим знаком і обіцяє біду.



Хто з женців під час збирання хліба знаходив колос з найбільшою кількістю зерен, вважався щасливчиком. Зерна з цього колоса зберігали до майбутнього року. Навесні їх кидали в землю, вірячи, що вони принесуть багатий урожай.

Сумувати, злитися, а також витрачати чужі гроші не можна. Найкраще в день Фіногея піти в гості або запросити друзів до себе і влаштувати веселий вечір, тоді удача буде супроводжувати весь рік.

Прикмети на 29 липня:

Польові миші їдять посіви - буде довга і морозна зима;

Бадилля у моркви поникло - це до дощу;

Дощовий день - урожай буде багатим;

Густий туман - до грибного року.



Хорошим знаменням є знайти в цей день роздвоєний житній колос. Той, кому пощастить це зробити, буде жити в розкоші і багатстві до кінця своїх днів.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

Як повідомляла Politeka, Потужна молитва про дітей: як захистити найдорожчих від пристріту і нещастя.

Також Politeka писала, як каратимуть священиків за церковні правопорушення: затверджено документ.