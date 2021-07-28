Ежегодно 29 июля отмечается великий для православных христиан праздник

29 июля православная церковь почитает память священномученика Афиногена и десяти его учеников, пострадавших за веру во время гонений в Севастии. В народе существовало несколько запретов в этот день. Лучше к ним прислушаться, чтобы не навлечь на себя беды и несчастья.



Politeka.net расскажет о самых важных традициях и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

Правитель города Севастии устроил большой праздник в честь языческих богов и приказал всем севастийским жителям принести жертву идолам. Но большинство горожан были христианами, поэтому они отказались принимать участие в торжестве. Тогда воины получили приказ избивать непокорный народ.

Афиноген пришел в Севастию и начал укорять судью, что в темнице держат невиновных. Старца схватили и отправили в тюрьму. Епископ и его ученики исповедали себя христианами и не захотели приносить жертву идолам.

После жестоких истязаний учеников обезглавили. Потом начали пытать старца, который со стойкостью перенес все мучения. Единственное, о чём он просил воинов, – казнить его в монастыре. Там он молился Господу и просил прощать грехи тех людей, которые будут поминать его и убиенных учеников. Перед смертью он услышал голос Всевышнего и сам склонил голову под меч.

Традиции и что нельзя делать 29 июля

Верили, что 29 июля по лесу ходит заря и подбирает птичьи перья, поэтому в лес не ходили, боясь его потревожить.

Еще нельзя было рубить дрова, охотиться, собирать ягоды и грибы, кричать и петь рядом с лесом, чтобы не поднимать лишнего шума. Все это считается недобрым знаком и сулит беду.



Кто из жнецов во время уборки хлеба находил колос с самым большим количеством зерен, считался счастливчиком. Зерна из этого колоса хранили до будущего года. Весной их бросали в землю, веря, что они принесут богатый урожай.

Грустить, злиться, а также тратить чужие деньги нельзя. Лучше всего в день Финогея пойти в гости или пригласить друзей к себе и устроить веселый вечер, тогда удача будет сопутствовать весь год.

Приметы на 29 июля:

Полевые мыши едят посевы — будет длинная и морозная зима;

Ботва у моркови поникла — это к дождю;

Дождливый день — урожай будет богатым;

Густой туман — к грибному году.



Хорошим знамением является найти в этот день раздвоенный ржаной колос. Тот, кому посчастливится это сделать, будет жить в роскоши и богатстве до конца своих дней.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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