В Україні хочуть знизити рівень бідності серед людей похилого віку, які не можуть працювати

Міністр соцполітики Марина Лазебна повідомила про намір включити пенсіонерів у віці від 70 до 75 років в програму адресної допомоги для літніх людей у 2022 році. Про це інформує Politeka.net с посиланням на сайт Мінсоцполітики.

Зазначається, що наразі адресну доплату до пенсій, за програмою 2020 і 2021 року, отримують люди старше 80 років. Надбавка становить 500 гривень. При цьому пенсії для них не можуть бути нижче 2600 грн. Такі заходи вжито щодо 1,4 млн пенсіонерів.

Цього року до цієї програми включили ще 1 мільйон пенсіонерів віком від 75 до 80 років. З 1 жовтня їм виплачуватимуть щомісяця по 400 гривень. Таким чином, пенсії складуть не менше 2500 гривень.

А в разі нового включення пенсіонерів віком від 70 до 75 років доходи будуть підвищені для 1,5 млн осіб.

За програмою на 2022 рік з 1 січня планується підвищити пенсії людям з інвалідністю з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Також з 1 березня зроблять індексацію страхових пенсій та компенсаційних виплат для людей від 75 років.

1 липня та 1 грудня пропонується перерахувати пенсії через підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Також 1 жовтня переглянуть розміри мінімальної пенсії за віком через підвищення мінімальної зарплати.

Плюс планується диференціювати соціальні гарантії пенсіонерам з урахуванням тривалості страхового стажу.

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