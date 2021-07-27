У Києві пограбували дівчину, але допомагати їй ніхто не поспішав
Про це повідомила Наталія Вагнер повідомила у Facebook.
Дівчині вдалося відстежити місцезнаходження вкраденого ноутбука, але співробітник поліції поклав трубку і відмовився допомагати Наталії.
"Мій вкрадений ноутбук зараз на Лобановського 4-д. слідчий поліції сказав:" ви бачили котра година?"і поклав трубку. Що робити?"- запитала Наталя у підписників в соцмережі.
Фолловери Наталії радять їй негайно дзвонити в поліцію ще раз і оперативно їхати за адресою за ноутбуком.
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"Набрати ще раз. Якщо батарея помре, сигнал буде втрачено. Одне тільки незрозуміло - як поліція у висотці серед ночі його знайде. Ордера на обшук у них адже немає, а зателефонувавши в двері їм або не відкриють, або навіть якщо і відкриють, то не зізнаються в крадіжці", - написав один з підписників у коментарях.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що чоловік з подільником побили дівчину і відібрали у неї телефон.
Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Злочин було скоєно вранці 6 липня в Основ'янському районі Харкова.
Один з грабіжників був затриманий на проспекті Гагаріна патрульними і переданий оперативникам.
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