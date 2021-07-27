В Киеве ограбили девушку, но помогать ей никто не торопился

Об этом сообщила Наталья Вагнер сообщила в Facebook.

Девушке удалось отследить местонахождение украденного ноутбука, но сотрудник полиции положил трубку и отказался помогать Наталье.

"Мой украденный ноутбук сейчас на Лобановского 4-д. Следователь полиции сказал: "Вы видели который час?" и положил трубку. Что делать?" - спросила Наталья у подписчиков в соцсети.

Подписчики Натальи советуют ей немедленно звонить в полицию еще раз и оперативно ехать по адресу за ноутбуком.

"Набрать еще раз. Если батарея умрет, сигнал будет потерян. Одно только непонятно - как полиция в высотке среди ночи его найдет. Ордера на обыск у них ведь нет, а позвонив в двери им либо не откроют, либо даже если и откроют, то не признаются в краже", - написал один из подписчиков в комментариях.

Напомним, недавно сообщалось, что мужчина с подельником избили девушку и отобрали у нее телефон.

Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Преступление было совершено утром 6 июля в Основянском районе Харькова.

Один из грабителей был задержан на проспекте Гагарина патрульными и передан оперативникам.

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