В Киеве ограбили девушку, но помогать ей никто не торопился
Об этом сообщила Наталья Вагнер сообщила в Facebook.
Девушке удалось отследить местонахождение украденного ноутбука, но сотрудник полиции положил трубку и отказался помогать Наталье.
"Мой украденный ноутбук сейчас на Лобановского 4-д. Следователь полиции сказал: "Вы видели который час?" и положил трубку. Что делать?" - спросила Наталья у подписчиков в соцсети.
Подписчики Натальи советуют ей немедленно звонить в полицию еще раз и оперативно ехать по адресу за ноутбуком.
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"Набрать еще раз. Если батарея умрет, сигнал будет потерян. Одно только непонятно - как полиция в высотке среди ночи его найдет. Ордера на обыск у них ведь нет, а позвонив в двери им либо не откроют, либо даже если и откроют, то не признаются в краже", - написал один из подписчиков в комментариях.
Напомним, недавно сообщалось, что мужчина с подельником избили девушку и отобрали у нее телефон.
Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Преступление было совершено утром 6 июля в Основянском районе Харькова.
Один из грабителей был задержан на проспекте Гагарина патрульными и передан оперативникам.
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