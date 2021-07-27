У Київській області зник підліток
26 липня неповнолітній Микола Радзевич покинув дитячий оздоровчий заклад, що по вул.Солов'яненка, 369 в смт. Козин і зник.
Про це повідомляється на сторінці у Фейсбук "Розшук дітей ГУНП у Київській області".
Прикмети: на вигляд 16-17 років, зріст 175 см, повної статури, волосся темно-русяве, коротке, обличчя овальне, очі карі.
Особлива прикмета-на лівій щоці є родима пляма.
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Був одягнений у чорну футболку, чорні шорти, темні кросівки.
Якщо у вас є яка-небудь інформація про місце знаходження хлопця - повідомте на спецлінію "102".
Важливо відзначити, що раніше підліток вже пропадав і розшукувався поліцією.
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Як повідомляє "розшук дітей ГУНП у Київській області" у Facebook, Анастасія Старостенко о 15:00 пішла з дому і пропала.
Прикмети Насті: на вигляд 16-17 років, зріст 160 см, середньої статури, руде волосся до плечей , очі зелені.
У день зникнення була одягнена в помаранчеву футболку і чорні джинсові шорти.
При отриманні будь-якої інформації про можливе місце проживання дівчини повідомте, будь ласка, по спецномеру "102".
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