В Киевской области пропал подросток
26 июля несовершеннолетний Николай Радзевич покинул детское оздоровительное учреждение, что по ул. Соловьяненко, 369 в пгт. Козин и исчез.
Об этом сообщается на странице в Фейсбук "Розыск детей ГУНП в Киевской области".
Приметы: на вид 16-17 лет, рост 175 см, полного телосложения, волосы темно-русые, короткие, лицо овальное, глаза карие.
Особая примета - на левой щеке есть родимое пятно.
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Был одет в черную футболку, черные шорты, темные кроссовки.
Если у вас есть какая-либо информация о месте нахождения парня - сообщите на спецлинию "102".
Важно отметить, что ранее подросток уже пропадал и разыскивался полицией.
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Как сообщает "Розыск детей ГУНП в Киевской области" в Facebook, Анастасия Старостенко в 15:00 ушла из дома и пропала.
Приметы Насти: на вид 16-17 лет, рост 160 см, среднего телосложения, рыжие волосы до плеч , глаза зеленые.
В день исчезновения была одета в оранжевую футболку и черные джинсовые шорты.
При получении любой информации о возможном местанахождении девушки сообщите, пожалуйста, по спецномеру "102".
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