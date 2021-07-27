Відомий український лікар Євген Комаровський розповів, як захистити дітей від ногово штампу коронавіруса

Як пише Politeka.net, ведучий програми "Школа доктора Комаровського", кандидат медичних наук Євген Комаровський розповів, як захистити дітей від нового коронавірусу "Дельта".

Комаровський каже, що дорослим не варто сильно хвилюватися з приводу цього вірусу, адже вони можуть вакцинуватися. Інша справа з маленькими дітьми, яким поки не можна вакцинуватися.

"Однак давайте пам'ятати, що тяжкість хвороби завжди пов'язана з інфекційною дозою. Виходить, що теоретично дельта-коронавірус може викликати більш важкий перебіг хвороби просто тому, що для виникнення хвороби потрібна менша кількість вірусних частинок", - говорить Комаровський.

Так, лікар Євген Комаровський розповів, що в цей час батькам потрібно особливо стежити за провітрюванням приміщення, мінімізувати контакти, уникати місць скупчення людей. Однак, чоловік поспішив заспокоїти батьків і сказав, що на сьогодні немає доказів, що діти будуть важче переносити дельта-вірус.

Більшість користувачів мережі погоджуються з лікарем.

"Спорт. Рух. Свіже повітря. Правильне харчування. Ось запорука гарного імунітету. Тоді і боятися не варто 🙌 ", "Підвищувати імунітет дитини за допомогою вітамінів і не думати про погане-запорука здоров'я! ☝️ ",- пишуть під постом.

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