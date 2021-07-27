У Києві знову сталася масова бійка з різаниною
За словами очевидців, інцидент стався в самому центрі столиці на Хрещатику, повідомляє "Х. Київ".
Під час масової бійки із застосуванням газових балонів були сильно поранені двоє людей.
На місце прибули шість машин поліції і дві швидкі, які госпіталізували постраждалих.
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Свідки інциденту розповіли, що учасники бійки сховалися в квартирі в одному з житлових будинків.
На місце працювала оперативна група.
Нагадаємо, що нещодавно на столичному Подолі сталася масова бійка.
На Контрактовій площі приблизно десять людей влаштували бійку. Спершу зчепилися дві людини, а потім до них підтягнулися друзі.
Поруч знаходилися свідки того, що відбувається, які кричали і намагалися зупинити бійку.
До слова, перестрілка в центрі Києва, кадри НП: "натовп молодих людей...".
Як повідомляла Politeka, масова бійка спалахнула в центрі Києва на очах перехожих, з'явилися кадри.
Також Politeka писала, що відео масової бійки в центрі Києва потрапило на відео.