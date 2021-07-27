У Києві знову сталася масова бійка з різаниною

За словами очевидців, інцидент стався в самому центрі столиці на Хрещатику, повідомляє "Х. Київ".

Під час масової бійки із застосуванням газових балонів були сильно поранені двоє людей.

На місце прибули шість машин поліції і дві швидкі, які госпіталізували постраждалих.

Свідки інциденту розповіли, що учасники бійки сховалися в квартирі в одному з житлових будинків.

На місце працювала оперативна група.

Нагадаємо, що нещодавно на столичному Подолі сталася масова бійка.

На Контрактовій площі приблизно десять людей влаштували бійку. Спершу зчепилися дві людини, а потім до них підтягнулися друзі.

Поруч знаходилися свідки того, що відбувається, які кричали і намагалися зупинити бійку.

До слова, перестрілка в центрі Києва, кадри НП: "натовп молодих людей...".

Як повідомляла Politeka, масова бійка спалахнула в центрі Києва на очах перехожих, з'явилися кадри.

Також Politeka писала, що відео масової бійки в центрі Києва потрапило на відео.