В Киеве снова произошла массовая драка с поножовщиной

По словам очевидцев, инцидент произошел в самом центре столицы на Крещатике, сообщает "Х. Киев".

Во время массовой драки с применением газовых баллонов были сильно ранены двое людей.

На место прибыли шесть машин полиции и две скорые, которые госпитализировали пострадавших.

Свидетели инцидента рассказали, что участники драки спряталсь в квартире в одном из жилых домов.

На место работала оперативная группа.

Напомним, что недавно на столичном Подоле произошла массовая драка.

На Контрактовой площади примерно десять человек устроили драку. Сперва сцепились два человека, а потом к ним подтянулись друзья.

Рядом находились свидетели происходящего, которые кричали и пытались остановить драку.

К слову, перестрелка в центре Киева, кадры ЧП: "толпа молодых людей...".

Как сообщала Politeka, массовая драка вспыхнула в центре Киева на глазах прохожих, появились кадры.

Также Politeka писала, что видео массовой драки в центре Киева попало на видео.