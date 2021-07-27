В Киеве снова произошла массовая драка с поножовщиной
По словам очевидцев, инцидент произошел в самом центре столицы на Крещатике, сообщает "Х. Киев".
Во время массовой драки с применением газовых баллонов были сильно ранены двое людей.
На место прибыли шесть машин полиции и две скорые, которые госпитализировали пострадавших.
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Свидетели инцидента рассказали, что участники драки спряталсь в квартире в одном из жилых домов.
На место работала оперативная группа.
Напомним, что недавно на столичном Подоле произошла массовая драка.
На Контрактовой площади примерно десять человек устроили драку. Сперва сцепились два человека, а потом к ним подтянулись друзья.
Рядом находились свидетели происходящего, которые кричали и пытались остановить драку.
К слову, перестрелка в центре Киева, кадры ЧП: "толпа молодых людей...".
Как сообщала Politeka, массовая драка вспыхнула в центре Киева на глазах прохожих, появились кадры.
Также Politeka писала, что видео массовой драки в центре Киева попало на видео.