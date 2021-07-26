В Україні очікується сильна негода, яка порушить спокій українців
Як пише Politeka.net з посиланням на дані Держслужби з надзвичайних ситуацій, у вівторок, 27 липня, на Заході буде оголошено I рівень небезпеки, жовтий. Синоптики прогнозують, що у вівторок у західних областях можливий град, грозові дощі та шквали вітру до 15-20 м/с.
Варто відзначити, що для західних регіонів погіршення погодних умов не в новинку. Протягом усього літа регіон регулярно страждає від стихії. Частина західних областей страждали від повеней, а половину областей засипало градом розміром з куряче яйце.
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Додамо, що синоптики попереджали про особливості погоди в кінці липня – на початку серпня. Раніше повідомлялося, що негода особливо розгуляється в Україні в цей період. Очікуються сильні грози, бурі і град.
Тим часом в Укргідрометцентрі прогнозують дощову, але спекотну погоду для західних областей.
Нагадаємо, що погода влаштує температурні "гойдалки", різке похолодання переросте в спеку до +40 градусів.
Також Politeka розповідала, що Одеському регіону загрожує стихія: оголошено надзвичайний рівень небезпеки.
А ще Politeka писала, що в Україну повернеться сильна спека, дощі не зможуть врятувати ситуацію: якою буде погода з початку тижня.