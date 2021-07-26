Тренер Ольги Харлан висловився про провал спортсменки на Олімпіаді

Українська шаблістка Ольга Харлан вилетіла вже в стартовому матчі Олімпійських ігор в Токіо. В 1/16 фіналу лідер світового рейтингу програла китаянці Хенгуй Ян (12: 15). Харлан пропускала перше коло через перший номер посіву.

Поразка українки неприємно здивувала старшого тренера збірної України з фехтування Олега Штурбабіна, пише Sport.segodnya.ua.

Він зазначив, що в стартовому бою з китаянкою нарахував відразу вісім атак, які наша землячка не закінчувала результативними діями. Тому відразу стає зрозуміло, що Ольга Харлан здала, але це легко можна пояснити.

"Я це пояснюю тим, що вона останнім часом проживає в Італії і тренується у місцевих фахівців. Досить сказати, що, за наявною інформацією, Ольга готувалася у складі збірної України лише на заключному етапі підготовки до ігор у Токіо. Ми всі дуже розраховували на неї", - зауважив тренер.

Крім того, він досить різко помітив, що після 2-3 місяців відпочинку Харлан потрібно самій визначитися: на першому плані у неї особисте життя або фехтування та спорт.

Нагадаємо, шаблістка Ольга Харлан вп'яте в кар'єрі стала переможницею світового рейтингу FIE.

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