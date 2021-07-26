У Києві чоловік "замінував" гуртожиток

Так, у липні цього року чоловік скоїв неправдивий виклик про замінування гуртожитку на проспекті Лісовому.

Правоохоронці оперативно затримали чоловіка на зупинці громадського транспорту, повідомляє пресслужба поліції Києва.

Поліцейські довели причетність 47-річного киянина до скоєного злочину.

На момент затримання правопорушник був п'яний і пояснити причину скоєного відмовився.

Слідчі призначили фоноскопічну експертизу, яка підтвердила ідентичність голосу затриманого з голосом в телефонній розмові з оператором 102.

Наразі досудове розслідування завершено.

За скоєне чоловікові загрожує до шести років в'язниці.

Раніше повідомлялося, що в Києві винесли вирок чоловікові, який заявив про мінування поштового відділення.

Так, до 4 років позбавлення волі засуджено чоловіка за фактом повторного вчинення неправдивого повідомлення про замінування (ч.2 ст. 259 КК України).

Встановлено, що у квітні 2020 року на спецлінію "102" надійшов дзвінок про підготовлюваний вибух у приміщенні одного з поштових відділень у Голосіївському районі столиці.

До слова, НП в п'яти школах Одеси, дітей терміново вевели на вулицю: злетілися поліція і рятувальники.

Раніше Politeka повідомляла, що НП сталася у Верховній Раді: під будівлею перебувала швидка і поліція, кадри з місця.

Також Politeka писала про те, що у Києві "замінували" всі лікарні: пацієнтів і персонал терміново евакуювали.