У Києві чоловік "замінував" гуртожиток
Так, у липні цього року чоловік скоїв неправдивий виклик про замінування гуртожитку на проспекті Лісовому.
Правоохоронці оперативно затримали чоловіка на зупинці громадського транспорту, повідомляє пресслужба поліції Києва.
Поліцейські довели причетність 47-річного киянина до скоєного злочину.
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На момент затримання правопорушник був п'яний і пояснити причину скоєного відмовився.
Слідчі призначили фоноскопічну експертизу, яка підтвердила ідентичність голосу затриманого з голосом в телефонній розмові з оператором 102.
Наразі досудове розслідування завершено.
За скоєне чоловікові загрожує до шести років в'язниці.
Раніше повідомлялося, що в Києві винесли вирок чоловікові, який заявив про мінування поштового відділення.
Так, до 4 років позбавлення волі засуджено чоловіка за фактом повторного вчинення неправдивого повідомлення про замінування (ч.2 ст. 259 КК України).
Встановлено, що у квітні 2020 року на спецлінію "102" надійшов дзвінок про підготовлюваний вибух у приміщенні одного з поштових відділень у Голосіївському районі столиці.
До слова, НП в п'яти школах Одеси, дітей терміново вевели на вулицю: злетілися поліція і рятувальники.
Раніше Politeka повідомляла, що НП сталася у Верховній Раді: під будівлею перебувала швидка і поліція, кадри з місця.
Також Politeka писала про те, що у Києві "замінували" всі лікарні: пацієнтів і персонал терміново евакуювали.