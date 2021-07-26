В Киеве мужчина "заминировал" общежитие
Так, в июле этого года мужчина совершил ложный вызов о заминировании общежития на проспекте Лесном.
Правоохранители оперативно задержали мужчину на остановке общественного транспорта, сообщает пресс-служба полиции Киева.
Полицейские доказали причастность 47-летнего киевлянина к совершенному преступлению.
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На момент задержания правонарушитель был пьян и объяснить причину содеянного отказался.
Следователи назначили фоноскопическую экспертизу, которая подтвердила идентичность голоса задержанного с голосом в телефонном разговоре с оператором 102.
Сейчас досудебное расследование завершено.
За содеянное мужчине грозит до шести лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что в Киеве вынесли приговор мужчине, который заявил о минировании почтового отделения.
Так, к 4 годам лишения свободы приговорен мужчина по факту повторного совершения ложного сообщения о заминировании (ч. 2 ст. 259 УК Украины).
Установлено, что в апреле 2020 года на спецлинию "102" поступил звонок о готовящемся взрыве в помещении одного из почтовых отделений в Голосеевском районе столицы.
К слову, ЧП в пяти школах Одессы, детей срочно вевели на улицу: слетелись полиция и спасатели.
Ранее Politeka сообщала, что ЧП произошло в Верховной Раде: под зданием находилась скорая и полиция, кадры с места.
Также Politeka писала о том, что в Киеве "заминировали" все больницы: пациентов и персонал срочно эвакуировали.