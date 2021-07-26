В українській столиці загорілася школа

Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події виїхали пожежники, які і встановили, що в підвальному приміщенні сталося загоряння сміття на площі 8 кв. м.

О 21:21 бійці локалізували пожежу та о 21: 23 – ліквідували.

На місці було задіяно три одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу ДСНС.

На щастя, жертв і постраждалих немає.

Причина загоряння встановлюється.

Нагадаємо, що нещодавно сталася стрілянина сталася на дитячому майданчику, в результаті якої постраждали кілька школярів.

"Малолітній гангстер влаштував стрілянину на дитячому майданчику на Асхарова, 5. Стріляв по дітях, кілька постраждалих, пістолет важкий, для дітей сила удару найпотужніша. Пістолет відібрали. Поліція на місці. Викликали батьків стрілка",-йдеться в повідомленні одного з харківських телеграм-каналів.

На щастя, постраждалі відбулися синцями.

Правоохоронці розслідують даний інцидент.

Нагадавши, мільйони пішли в кишені шахраїв, замість допомоги дитячим садкам і школам в результаті махінацій в Дніпрі.

Як повідомляла Politeka, українські школярі не зможуть продовжувати навчання в 10-11 класах.

Також Politeka писала, що школярам готують зміни з 1 вересня: що відомо про рішення МОН.