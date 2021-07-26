В украинской столице загорелась школа

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Киеве.

На место происшествия выехали пожарные, которые и установили, что в подвальном помещении произошло возгорание мусора на площади 8 кв. м.

В 21:21 бойцы локализовали пожар и в 21:23 – ликвидировали.

На месте было задействовано три единицы основной пожарно-спасательной техники, а также 15 человек личного состава ГСЧС.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается.

Напомним, что недавно произошла стрельба произошла на детской площадке, в результате которой пострадали несколько школьников.

"Малолетний гангстер устроил стрельбу на детской площадке на Асхарова, 5. Стрелял по детям, несколько пострадавших, пистолет тяжелый, для детей сила удара мощнейшая. Пистолет отобрали. Полиция на месте. Вызвали родителей стрелка", - говорится в сообщении одного из харьковских телеграм-каналов.

К счастью, пострадавшие отделались синяками.

Правоохранители расследуют данный инцидент.

Напомним, миллионы пошли в карманы мошенников, вместо помощи детским садам и школам в результате махинаций в Днепре.

Как сообщала Politeka, украинские школьники не смогут продолжать обучение в 10-11 классах.

Также Politeka писала, что школьникам готовят изменения с 1 сентября: что известно о решении МОН.