Що у них в голові...

У Києві затримали двох водіїв маршруток

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

Поліцейські під час спілкування з водієм виявили у нього явні ознаки наркотичного сп'яніння.

Пройти тест на наявність наркотиків у встановленому законом порядку чоловік відмовився.

Другого водія патрульні зупинили на вулиці Малиновського.

Чоловік їхав з ознаками алкогольного сп'яніння, від "Драгера" водій також відмовився.

Інспектори склали на водіїв протоколи за ч.1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння).

Також складено постанову по ч. 9 ст. 133-1 (Перевезення пасажирів водієм, який не пройшов передрейсового медичного огляду) КоАП.

Нагадаємо, на Київщині неадекватний водій збив жінку. Від отриманих травм жінка померла в Бориспільській лікарні.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Київській області.

У місті Яготин 41-річний водій Opel Ascona не впорався з керуванням і збив пішохода, після чого машина врізалася в колонку автозаправки.

На місці події прибули поліцейські та слідчі.

Чоловікові повідомлено про підозру за ч.3 ст. 286-1. Досудове розслідування триває.

До слова, під Києвом неадекват наїхав на поліцейського і влаштував три ДТП.

Як повідомляла Politeka, водій під впливом психотропних речовин влаштував патрульним перегони центром Києва та потрапив у ДТП.

Також Politeka писала, що у Дніпрі водій на Subaru не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і врізався в стовп.