У Києві затримали двох водіїв маршруток
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.
Поліцейські під час спілкування з водієм виявили у нього явні ознаки наркотичного сп'яніння.
Пройти тест на наявність наркотиків у встановленому законом порядку чоловік відмовився.
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Другого водія патрульні зупинили на вулиці Малиновського.
Чоловік їхав з ознаками алкогольного сп'яніння, від "Драгера" водій також відмовився.
Інспектори склали на водіїв протоколи за ч.1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння).
Також складено постанову по ч. 9 ст. 133-1 (Перевезення пасажирів водієм, який не пройшов передрейсового медичного огляду) КоАП.
Нагадаємо, на Київщині неадекватний водій збив жінку. Від отриманих травм жінка померла в Бориспільській лікарні.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Київській області.
У місті Яготин 41-річний водій Opel Ascona не впорався з керуванням і збив пішохода, після чого машина врізалася в колонку автозаправки.
На місці події прибули поліцейські та слідчі.
Чоловікові повідомлено про підозру за ч.3 ст. 286-1. Досудове розслідування триває.
До слова, під Києвом неадекват наїхав на поліцейського і влаштував три ДТП.
Як повідомляла Politeka, водій під впливом психотропних речовин влаштував патрульним перегони центром Києва та потрапив у ДТП.
Також Politeka писала, що у Дніпрі водій на Subaru не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і врізався в стовп.