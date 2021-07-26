В Киеве задержали двух водителей маршруток
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Полицейские во время общения с водителем обнаружили у него явные признаки наркотического опьянения.
Пройти тест на наличие наркотиков в установленном законом порядке мужчина отказался.
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Второго водителя патрульные остановили на улице Малиновского.
Мужчина ехал с признаками алкогольного опьянения, от "Драгера" водитель также отказался.
Инспекторы составили на водителей протоколы по ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения).
Также составлено постановление по ч. 9 ст. 133-1 (Перевозка пассажиров водителем, который не прошел предрейсового медицинского осмотра) КоАП.
Напомним, на Киевщине неадекватный водитель сбил женщину. От полученных травм женщина скончалась в Бориспольской больнице.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.
В городе Яготин 41-летний водитель Opel Ascona не справился с управлением и сбил пешехода, после чего машина врезалась в колонку автозаправки.
На месте происшествия прибыли полицейские и следователи.
Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286-1. Досудебное расследование продолжается.
К слову, под Киевом неадекват наехал на полицейского и устроил три ДТП.
Как сообщала Politeka, водитель под воздействием психотропных веществ устроил патрульным гонки по центру Киева и угодил в ДТП.
Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.