Что у них в голове...

В Киеве задержали двух водителей маршруток

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Полицейские во время общения с водителем обнаружили у него явные признаки наркотического опьянения.

Пройти тест на наличие наркотиков в установленном законом порядке мужчина отказался.

Второго водителя патрульные остановили на улице Малиновского.

Мужчина ехал с признаками алкогольного опьянения, от "Драгера" водитель также отказался.

Инспекторы составили на водителей протоколы по ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Также составлено постановление по ч. 9 ст. 133-1 (Перевозка пассажиров водителем, который не прошел предрейсового медицинского осмотра) КоАП.

Напомним, на Киевщине неадекватный водитель сбил женщину. От полученных травм женщина скончалась в Бориспольской больнице.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

В городе Яготин 41-летний водитель Opel Ascona не справился с управлением и сбил пешехода, после чего машина врезалась в колонку автозаправки.

На месте происшествия прибыли полицейские и следователи.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286-1. Досудебное расследование продолжается.

К слову, под Киевом неадекват наехал на полицейского и устроил три ДТП.

Как сообщала Politeka, водитель под воздействием психотропных веществ устроил патрульным гонки по центру Киева и угодил в ДТП.

Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.