Православні віруючі в Україні та ряді інших країн святкують 26 липня Собор архангела Гавриїла

Він один з верховних ангелів, який відомий тим, що був посланий Богом сповістити Діву Марію про швидке народження у неї Ісуса Христа.

Politeka.net розповість про найважливіші традиції та чого не можна робити в цей день.

Вважається, що саме Архангел Гавриїл з дитинства супроводжував Діву Марію в храмі.

Він з'являвся Ісусу Христу в Гефсиманському саду напередодні Голгофи і втішав його. Також Саме Архангел Гавриїл сповістив жінкам-мироносицям про воскресіння Христа.

Також архангел Гавриїл вважається вісником смерті. У апостола Павла сказано, що саме труба Архангела Гавриїла сповістить про воскресіння з мертвих.

Що не можна робити 26 липня

Як і в будь-який інший день сьогодні не можна лаятися, вимовляти лайливі слова, сваритися. В іншому випадку можна зіпсувати відносини з оточуючими на довгий час і це призведе до низки неприємностей.

У це церковне свято заборонено працювати в полі і взагалі тяжко працювати. Предки вірили: того, хто порушить це правило, вдарить блискавка.



Не варто відмовляти в гостинності добрим людям, але в той же час краще не приймати у себе неприємних особистостей. Необхідно під слушним приводом звільнитися від їх візиту, інакше удача покине будинок.

Також заборонено в цей день брати і давати в борг. Інакше фінансові проблеми не покинуть до кінця року.

Прикмети 26 липня

Якщо риба у водоймі б'є хвостом по воді, значить, хороша погода зберегтися надовго.

Якщо побачиш зграю граків - осінь настане рано і буде холодною.

Тепла і ясна погода обіцяє пізню осінь.

Дощі - до поганого врожаю.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

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