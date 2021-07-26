Православные верующие в Украине и ряде других стран празднуют 26 июля Собор архангела Гавриила
Он один из верховных ангелов, который известен тем, что был послан Богом известить Деву Марию о скором рождении у нее Иисуса Христа.
Politeka.net расскажет о самых важных традициях и чего нельзя делать в этот день.
Считается, что именно Архангел Гавриил с детства сопровождал Деву Марию в храме.
Лобода после приезда в Киев объявилась в штанах-шароварах, озадачив фанатов: "Мой любимый цвет"
Приходько разругалась с Деминым и известным блогером, подробности скандала: "Меня учит уму-разуму…"
Жена продюсера "Квартал 95" обратилась к украинкам, затронув важную тему: «Поймите наконец, что…»
Похудевшая солистка KAZKA Зарицкая поразила внешностью рядом с Тиной Кароль: "Настоящий кайф"
Каменских на диване и без макияжа показала, чем соблазняет Потапа после разлуки: личные кадры
Он появлялся Иисусу Христу в Гефсиманском саду накануне Голгофы и утешал его. Также именно Архангел Гавриил возвестил женщинам-мироносицам о воскресении Христа.
Также архангел Гавриил считается вестником смерти. У апостола Павла сказано, что именно труба Архангела Гавриила возвистит о воскресении из мертвых.
Что нельзя делать 26 июля
Как и в любой другой день сегодня нельзя ругаться, произносить бранные слова, ссориться. В противном случае можно испортить отношения с окружающими на долгое время и это приведет к череде неприятностей.
В этот церковный праздник запрещено работать в поле и вообще тяжко трудиться. Предки верили: того, кто нарушит это правило, ударит молния.
Не стоит отказывать в гостеприимстве добрым людям, но в то же время лучше не принимать у себя неприятных личностей. Необходимо под благовидным предлогом отделаться от их визита, иначе удача покинет дом.
Также запрещено в этот день брать и давать в долг. Иначе финансовые проблемы не покинут до конца года.
Приметы 26 июля
Если рыба в водоеме бьет хвостом по воде, значит, хорошая погода сохраниться надолго.
Если увидишь стаю грачей – осень наступит рано и будет холодной.
Теплая и ясная погода обещает позднюю осень.
Дожди – к плохому урожаю.
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
Как сообщала Politeka, мощная молитва о детях: как защитить самых дорогих от сглаза и несчастья.
Также Politeka писала, как будут наказывать священников за церковные правонарушения: утвержден документ.