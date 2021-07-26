Православные верующие в Украине и ряде других стран празднуют 26 июля Собор архангела Гавриила

Он один из верховных ангелов, который известен тем, что был послан Богом известить Деву Марию о скором рождении у нее Иисуса Христа.

Politeka.net расскажет о самых важных традициях и чего нельзя делать в этот день.

Считается, что именно Архангел Гавриил с детства сопровождал Деву Марию в храме.

Он появлялся Иисусу Христу в Гефсиманском саду накануне Голгофы и утешал его. Также именно Архангел Гавриил возвестил женщинам-мироносицам о воскресении Христа.

Также архангел Гавриил считается вестником смерти. У апостола Павла сказано, что именно труба Архангела Гавриила возвистит о воскресении из мертвых.

Что нельзя делать 26 июля

Как и в любой другой день сегодня нельзя ругаться, произносить бранные слова, ссориться. В противном случае можно испортить отношения с окружающими на долгое время и это приведет к череде неприятностей.

В этот церковный праздник запрещено работать в поле и вообще тяжко трудиться. Предки верили: того, кто нарушит это правило, ударит молния.



Не стоит отказывать в гостеприимстве добрым людям, но в то же время лучше не принимать у себя неприятных личностей. Необходимо под благовидным предлогом отделаться от их визита, иначе удача покинет дом.

Также запрещено в этот день брать и давать в долг. Иначе финансовые проблемы не покинут до конца года.

Приметы 26 июля

Если рыба в водоеме бьет хвостом по воде, значит, хорошая погода сохраниться надолго.

Если увидишь стаю грачей – осень наступит рано и будет холодной.

Теплая и ясная погода обещает позднюю осень.

Дожди – к плохому урожаю.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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