Синоптики розповіли про зиму 2021-2022 року

Народний синоптик Леонід Горбань розповів, що зима у 2021-2022 роки буде з лютими морозами. За словами експерта, в кінці грудня можуть бути сильні снігопади, але в січні очікується потепління.

Далі сніг і мороз повернуться на старий Новий рік і так до Хрещення, а потім потеплішає, пише Сьогодні.

Лютий принесе люті морози, особливо в другій половині місяця. Очікується багато опадів і навіть снігові бурани.

Однак це не точний прогноз, його можна буде зробити лише через три місяці.

Варто зазначити, що також Горбань розповів, яка погода очікується до кінця літа цього року. За його словами, серпень буде переважно без опадів, але буде дуже жарко. До середини місяця вдень очікується під + 40 при майже повній відсутності хмар. Після 18-го температура на два-три дні різко знизиться до +20-22 градусів. Перед Днем Незалежності підніметься до + 26-28 градусів – і літо закінчиться дощем.

Осінь почнеться з 10 жарких днів, а потім температура впаде, після чого на два-три дні настане "бабине літо". Жовтень буде холодний, але сухий з "бабиним літом" в середині місяця і під кінець настануть сильні дощі й нічні морози. Холоди продовжаться і в листопаді з першими снігами.

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