Синоптики рассказали о зиме 2021-2022 годы

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что зима в 2021-2022 годы будет с лютыми морозами. По словам эксперта, в конце декабря могут быть сильные снегопады, но в январе ожидается потепление.

Далее снег и мороз вернутся на старый Новый год и так до Крещения, а затем потеплеет, пишет Сегодня.

Февраль принесет лютые морозы, особенно во второй половине месяца. Ожидается много осадков и даже снежные бураны.

Однако это не точный прогноз, его можно будет сделать лишь спустя три месяца.

Стоит отметить, что также Горбань рассказал, какая погода ожидается до конца лета этого года. По его словам, август будет преимущественно без осадков, но будет очень жарко. К середине месяца днем ожидается под +40 при почти полном отсутствии облаков. После 18-го температура на два-три дня резко снизится до +20-22 градусов. Перед Днем Независимости поднимется до +26-28 градусов – и лето закончится дождем.

Осень начнется с 10 жарких дней, а потом температура упадет, после чего на два-три дня наступит "бабье лето". Октябрь будет холодный, но сухой с "бабьим летом" в середине месяца и под конец наступят сильные дожди и ночные морозы. Холода продолжатся и в ноябре с первыми снегами.

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