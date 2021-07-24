Синоптики рассказали о зиме 2021-2022 годы
Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что зима в 2021-2022 годы будет с лютыми морозами. По словам эксперта, в конце декабря могут быть сильные снегопады, но в январе ожидается потепление.
Далее снег и мороз вернутся на старый Новый год и так до Крещения, а затем потеплеет, пишет Сегодня.
Февраль принесет лютые морозы, особенно во второй половине месяца. Ожидается много осадков и даже снежные бураны.
Однако это не точный прогноз, его можно будет сделать лишь спустя три месяца.
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Стоит отметить, что также Горбань рассказал, какая погода ожидается до конца лета этого года. По его словам, август будет преимущественно без осадков, но будет очень жарко. К середине месяца днем ожидается под +40 при почти полном отсутствии облаков. После 18-го температура на два-три дня резко снизится до +20-22 градусов. Перед Днем Независимости поднимется до +26-28 градусов – и лето закончится дождем.
Осень начнется с 10 жарких дней, а потом температура упадет, после чего на два-три дня наступит "бабье лето". Октябрь будет холодный, но сухой с "бабьим летом" в середине месяца и под конец наступят сильные дожди и ночные морозы. Холода продолжатся и в ноябре с первыми снегами.
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