У Львові чоловік зателефонував до поліції з дивним проханням

Як передає Politeka.net, про курйозний випадок розповіла керівник прес-служби патрульної поліції Львова Катерина Рибій на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, заявник зателефонував на "102" кілька разів за ніч, а причиною цьому стало те, що " дружина краде кохання"

Це одне з його звернень до поліції:

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Як виявилося, не львів'янина вже складали протокол за неправдивий виклик.

Минулого разу він відбувся лише невеликим штрафом, ну а на тепер йому доведеться розщедритися, пише Рибій.

"Якщо хтось не знає, то Поліна розшифровується, як поліція проти насильства", - пояснила керівник прес-служби патрульної поліції міста.

Тепер за неправдивий виклик львів'янину загрожує штраф, сума якого сягає 5 тисяч гривень.

Як повідомляла Politeka, житель Запоріжжя на очах у маленьких дітей знущався над дружиною.

Крім того, повідомлялося, що харків'янин регулярно бив власного батька, все закінчилося сумно.

Також Politeka повідомляла, що у Харкові 26-річна горе-мати побила 2-річну дитину.