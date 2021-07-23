Во Львове мужчина позвонил в полицию со странной просьбой
Как передает Politeka.net, о курьезном случае рассказала руководитель пресс-службы патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий на своей страничке в Facebook.
По ее словам, заявитель позвонил на "102" несколько раз за ночь, а причиной этому стало то, что "жена ворует любовь"
Это одно из его обращений в полицию:
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Как оказалось, не львовянина уже составляли протокол за ложный вызов.
В прошлый раз он отделался лишь небольшим штрафом, ну а на теперь ему придется раскошелиться, пишет Рыбий.
"Если кто-то не знает, то Полина расшифровывается, как Полиция против насилия", - пояснила руководитель пресс-службы патрульной полиции города.
Теперь за ложный вызов львовянину грозит штраф, сумма которого достигает 5 тысяч гривен.
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