У патрульных не было выбора

Во Львове мужчина позвонил в полицию со странной просьбой

Как передает Politeka.net, о курьезном случае рассказала руководитель пресс-службы патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий на своей страничке в Facebook.

По ее словам, заявитель позвонил на "102" несколько раз за ночь, а причиной этому стало то, что "жена ворует любовь"

Это одно из его обращений в полицию:

Как оказалось, не львовянина уже составляли протокол за ложный вызов.



В прошлый раз он отделался лишь небольшим штрафом, ну а на теперь ему придется раскошелиться, пишет Рыбий.



"Если кто-то не знает, то Полина расшифровывается, как Полиция против насилия", - пояснила руководитель пресс-службы патрульной полиции города.

Теперь за ложный вызов львовянину грозит штраф, сумма которого достигает 5 тысяч гривен.

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