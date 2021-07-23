У Міносвіти назвали найпопулярніші ВНЗ України

Згідно з опублікованими даними Міністерства, абітурієнти зробили вибір на користь КНУ імені Тараса Шевченка, там вже зафіксовано 38878 заявок.

На другому місці Львівський національний університет імені Івана Франка, де вже 36 039 заявок.

На третьому місці в списку рейтингу знаходиться Національний технічний університет України" Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського " - 33038.

Національний авіаційний університет на четвертому місці, там вже 27 779 заявок

І на п'яте місце зайняв Національний університет "Львівська політехніка" куди подали заявки вже близько 27 696 абітурієнтів.

До слова, глава МОЗ Віктор Ляшко раніше стверджував, що якщо до початку навчального року в Україні зможуть вакцинувати всіх вчителів, то навіть нова хвиля не поставить під загрозу навчальний процес у школах.

Нагадаємо, мільйони пішли в кишені шахраїв, замість допомоги дитячим садкам і школам в результаті махінацій в Дніпрі.

Як повідомляла Politeka, українські школярі не зможуть продовжувати навчання в 10-11 класах.

Також Politeka писала, що школярам готують зміни з 1 вересня: що відомо про рішення МОН.