Можна зітхнути з полегшенням

В Україні нарешті настане гарна погода

Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За словами фахівця, прийдешні вихідні, 24 і 25 липня, стануть для українців справжнім подарунком. Причиною цьому стане антициклон, який "прожене" хмари з неба.

"Практично повсюдно очікується + 23 + 28 градусів. У неділю на півдні десь може підскочити до +30 градусів", - повідомила Діденко температурну обстановку на вихідних.

Синоптик також зазначила, що опади припиняться по всій території країни, крім Карпат, Сумщини та Чернігівщини - там можливі невеликі дощі.

"У Києві 24-25 липня очікується сонячна суха погода з температурою повітря + 25 + 27 градусів", - розповіли Діденко.



Синоптик також порадила не втрачати час, і відправиться в найближчі вихідні в подорож, оскільки погода буде всяко цьому сприяти.

Варто відмітити, що фахівці Гідрометцентру попереджають, що 24-26 липня в східних, Волинській, Житомирській області і в Криму, 26 липня у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.



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