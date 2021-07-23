В Україні нарешті настане гарна погода
Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
"Практично повсюдно очікується + 23 + 28 градусів. У неділю на півдні десь може підскочити до +30 градусів", - повідомила Діденко температурну обстановку на вихідних.
Синоптик також зазначила, що опади припиняться по всій території країни, крім Карпат, Сумщини та Чернігівщини - там можливі невеликі дощі.
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"У Києві 24-25 липня очікується сонячна суха погода з температурою повітря + 25 + 27 градусів", - розповіли Діденко.
Синоптик також порадила не втрачати час, і відправиться в найближчі вихідні в подорож, оскільки погода буде всяко цьому сприяти.
Варто відмітити, що фахівці Гідрометцентру попереджають, що 24-26 липня в східних, Волинській, Житомирській області і в Криму, 26 липня у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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