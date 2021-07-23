Кому потрібно підшукувати нову роботу вже зараз

В Україні скоро можуть зникнути багато професій

Згідно з результатами досліджень Центру "Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності" і Career Hub, через 10 років закриється близько 800 мільйонів робочих місць у всьому світі.

Так, наприклад, незабаром працювати вантажником буде практично неможливо, також зникнуть вакансії касира і фасувальника.

Економісти і бухгалтери, аудитори і ріелтори, турагенти і секретарі, юристи і оператори колл-центру, агрономи і водії, спортивні коментатори і співробітники конвеєра опиняться в нових умовах.

До слова, з 1 липня в Україні стартували масові перевірки роботодавців, яким загрожують штрафи у розмірі 180 тисяч гривень.

Зокрема, це стосується тих, хто не оформив співробітників офіційно, а також, хто платить частину зарплати "в сіру".

Співробітники ДПС можуть прийти на будь-яке підприємство в будь-який момент і перевірити документи на працевлаштування працівників.

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