В Україні скоро можуть зникнути багато професій
Згідно з результатами досліджень Центру "Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності" і Career Hub, через 10 років закриється близько 800 мільйонів робочих місць у всьому світі.
Так, наприклад, незабаром працювати вантажником буде практично неможливо, також зникнуть вакансії касира і фасувальника.
Економісти і бухгалтери, аудитори і ріелтори, турагенти і секретарі, юристи і оператори колл-центру, агрономи і водії, спортивні коментатори і співробітники конвеєра опиняться в нових умовах.
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До слова, з 1 липня в Україні стартували масові перевірки роботодавців, яким загрожують штрафи у розмірі 180 тисяч гривень.
Зокрема, це стосується тих, хто не оформив співробітників офіційно, а також, хто платить частину зарплати "в сіру".
Співробітники ДПС можуть прийти на будь-яке підприємство в будь-який момент і перевірити документи на працевлаштування працівників.
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