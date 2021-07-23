Так не повинно бути !

Українськиа олія виявилася в два рази дешевше за кордоном

Про це пише agronews.ua.

У Чехії соняшникова олія українського виробництва коштує близько 30 крон, що становить приблизно 35 гривень, в той час коли в українських супермаркетах вона коштує від 50 до 75 гривень.

"Дуже шкода, що соняшникову олію українського виробника мені вигідніше привезти з Чехії, ніж купити в Україні", – повідомив українець, який перебуває зараз закордоном.





Важливо відзначити, що згідно з дослідженням, яке розмістила громадська організація "Економічний дискусійний клуб", різниця в ціні в польських і українських супермаркетах на даний момент становить від 60-100%.

До слова, останні півроку спостерігається зростання цін на продукти харчування, що, природно, відбивається на гаманцях українців. За оцінками Організації об'єднаних Націй в останні півроку в світі спостерігається більш стрімке зростання цін на продукти, ніж за все попереднє десятиліття. З початку 2021 року вартість овочів збільшилася від 30% до 50%. Примітно, що через холодне травня зниження цін на ранню групу овочів зрушилося на два-три тижні.

Нагадаємо, що ціни на продукти в Україні можуть знизити, законопроект вже в Раді: повний список товарів.

Як повідомляла Politeka, у 2021 році злетять ціни на кісточкові сорти ягід і фруктів.

Також Politeka писала, що в Україні ціни на м'ясо та м'ясопродукти постійно зростають, рекорд був у 2004 році – плюс 35,9%.