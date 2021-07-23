Так не должно быть !

Украинское подсолнечное масло оказалось в два раза дешевле за границей

Об этом пишет agronews.ua.

В Чехии подсолнечное масло украинского производства стоит около 30 крон, что составляет примерно 35 гривен, в то время когда в украинских супермаркетах оно стоит от 50 до 75 гривен.

“Очень жаль, что подсолнечное масло украинского производителя мне выгоднее привезти из Чехии, чем купить в Украине”, – сообщил украинец, который находится сейчас заграницей.

Важно отметить, что согласно исследованию, которое разместила общественная организация “Экономический дискуссионный клуб”, разница в цене в польских и украинских супермаркетах на данный момент составляет от 60-100%.

К слову, последние полгода наблюдается рост цен на продукты питания, что, естественно, отражается на кошельках украинцев. По оценкам Организации объединенных наций в последние полгода в мире наблюдается более стремительный рост цен на продукты, чем за все предыдущее десятилетие. С начала 2021 года стоимость овощей увеличилась от 30% до 50%. Примечательно, что из-за холодного мая снижение цен на раннюю группу овощей сдвинулось на две-три недели.

Напомним, что цены на продукты в Украине могут снизить, законопроект уже в Раде: полный список товаров.

Как сообщала Politeka, в 2021 году взлетят цены на косточковые сорта ягод и фруктов.

Также Politeka писала, что в Украине цены на мясо и мясопродукты постоянно растут, рекорд был в 2004 году – плюс 35,9%.