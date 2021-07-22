На українських курортах значно піднялися ціни на житло
В середньому, відпочинок на Чорному та Азовському морях подорожчав на 15-20%, пише "Типовий Херсон".
Серед лідерів Одещина - ціни на двомісний номер з кондиціонером тут стартують від 2400 гривень за добу, в той час, як торік аналогічні апартаменти можна було зняти за 1800 гривень.
Херсонщина і Запорізька область також не сильно відстали. Наприклад, номер, який минулого року стояв 1800, зараз обійдеться туристу в усі 2600.
В українські Карпати цього літа можна вже не потрапити - номери в готелях і базах відпочинку заброньовані до кінця сезону. "Стандарт" для двох в середньому тут стояв 900 гривень, що на 200 гривень дорожче минулого сезону.
Ціни на відпочинок на наших курортах вже стрімко наближаються до закордонних.
Наприклад, за відпочинок в Чорногорії обійдеться в 26-27 тис.грн на двох з урахуванням перельоту, трансферу та проживання. А в Туреччину або Єгипет за ці ж гроші можна поїхати на "все включено".
Наприклад, за відпочинок в Чорногорії обійдеться в 26-27 тис.грн на двох з урахуванням перельоту, трансферу та проживання. А в Туреччину або Єгипет за ці ж гроші можна поїхати на "все включено".
Нагадаємо, що пляжі в Затоці потрапили в чорний список.
Як Politeka писала, що група заповзятливих людей збувала наркотики на одеських курортах за завищеними цінами.
Також Politeka повідомляла, в Одеській області після рясних затяжних дощів спостерігається справжня навала комарів.
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