На українських курортах значно піднялися ціни на житло
В середньому, відпочинок на Чорному та Азовському морях подорожчав на 15-20%, пише "Типовий Херсон".

Серед лідерів Одещина - ціни на двомісний номер з кондиціонером тут стартують від 2400 гривень за добу, в той час, як торік аналогічні апартаменти можна було зняти за 1800 гривень.

Херсонщина і Запорізька область також не сильно відстали. Наприклад, номер, який минулого року стояв 1800, зараз обійдеться туристу в усі 2600.

В українські Карпати цього літа можна вже не потрапити - номери в готелях і базах відпочинку заброньовані до кінця сезону. "Стандарт" для двох в середньому тут стояв 900 гривень, що на 200 гривень дорожче минулого сезону.
Ціни на відпочинок на наших курортах вже стрімко наближаються до закордонних.

Наприклад, за відпочинок в Чорногорії обійдеться в 26-27 тис.грн на двох з урахуванням перельоту, трансферу та проживання. А в Туреччину або Єгипет за ці ж гроші можна поїхати на "все включено".

Нагадаємо, що пляжі в Затоці потрапили в чорний список.

Як Politeka писала, що група заповзятливих людей збувала наркотики на одеських курортах за завищеними цінами.

Також Politeka повідомляла, в Одеській області після рясних затяжних дощів спостерігається справжня навала комарів.

Популярні новини зараз

73-річна Ротару приголомшила виглядом поруч з єдиним сином: "Той випадок, коли мама виглядає молодшою"

Тіна Кароль з мамою Дана Балана помірялися фігурами в червоних сукнях з непристойними декольте: "Так схожі"

Обірвалося життя знаменитої актриси, фільми з нею полюбилися багатьом: "Непоправна втрата"

На особняк Горбунова і Осадчої обрушилася потужна стихія: «Дивіться, що робиться...»

Мама Дана Балана "запалила" зі священником в Італії: "А йому можна так себе поводити…"
Показати ще