На украинских курортах значительно поднялись цены на жилье
В среднем, отдых на Черном и Азовском морях подорожал на 15-20%, пишет "Типичный херсон".
Среди лидеров Одесчина - цены на двухместный номер с кондиционером здесь стартуют от 2400 гривен за сутки, в то время как в прошлом году аналогичные апартаменты можно было снять за 1800 гривен.
Херсонщина и Запорожская область также не сильно отстали. Например, номер, который в прошлом году стоял 1800, сейчас обойдется туристу во все 2600.
В украинские Карпаты этим летом можно уже не попасть - номера в гостиницах и базах отдыха забронированы до конца сезона. "Стандарт" для двоих в среднем здесь стоял 900 гривен, что на 200 гривен дороже прошлого сезона.
Цены на отдых на наших курортах уже стремительно приближаются к заграничным.
Например, за отдых в Черногории обойдется в 26–27 тыс. грн на двоих с учетом перелета, трансфера и проживания. А в Турцию или Египет за эти же деньги можно поехать на "все включено".
Например, за отдых в Черногории обойдется в 26–27 тыс. грн на двоих с учетом перелета, трансфера и проживания. А в Турцию или Египет за эти же деньги можно поехать на "все включено".
Напомним, что пляжи в Затоке попали в черный список.
Как Politeka писала, что группа предприимчивых людей сбывала наркотики на одесских курортах по завышенным ценам.
Также Politeka сообщала, в Одесской области после обильных затяжных дождей наблюдается настоящее нашествие комаров.
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