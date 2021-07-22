22 липня 2012 року пішов з життя один з найвидатніших українських акторів театру і кіно

9 років тому Україна втратила геніального артиста, видатного діяча культури, неабиякий талант – Богдана Сильвестровича Ступку.

Його називають людиною-епохою, а за його ролями можна вивчати історію і пізнавати Україну. Не менш відомі і його афоризми, які Politeka.net пропонує згадати.

1. Я не люблю війну, тому що з дитинства боюся стрільби. Мені було всього три роки, але я добре її пам’ятаю. Пам’ятаю, як німці давали дітям шоколад. Як попереджали: зараз тут почнеться битва, йдіть з будинків. І тепер все життя мене переслідує страх. Цей страх іноді змушував мене битися, йти проти великих людей. Можливо, саме через нього я і пішов у кіно. Адже в кіно ти легко можеш сховатися — це не ти, це завжди хтось інший.

2. Усе наше життя — суцільна імпровізація, а значить, все наше життя — це джаз.

3. Радію сонцю, дощу, так, так ... А ось життю? Життя, воно до заходу рухається ... Нецікаво. Що за радість — наближатися до смерті й піти в інший світ?! Все вдалося: народження, дитинство, юність, зрілість, а от старість не вдалася. Хвороби, зморшки з'являються, сили вже не ті. Яка радість?

4. Роби справу чесно, з душею — і твоє до тебе прийде. Але це не означає, що вже завтра з’являться золоті гори.

5. Чоловіки дуже люблять перевдягатися, більше, ніж жінки. Візьміть історію костюма, і ви побачите, чого для себе тільки чоловіки не придумували! Чоловіки як півні, тільки б перед жінками крутитися.

6. Я вчу молодих людей, як морально поводитися в житті. Я не вчу їх грати, тому що цього навчити неможливо. Я вчу, як їм бути, працювати, зрештою, жити.

7. Хай кажуть, що хочуть, а я живу, як живу.

8. Український глядач - найкращий глядач у світі, і його подяка та оплески є найкращою нагородою для акторів та меценатів. Ми-громадяни однієї країни, і обов'язок кожного зберегти її культурне багатство. Вважаю, що люди, які допомагають у цьому, - патріоти України.

9. Якщо повіриш в те, що кожен твій крок на сцені — велике мистецтво, то це вже катастрофа! Тільки сумнів дає прогрес.

10. Мені завжди говорили: «Не хвалися, що ти це зробив. Ти — просто провідник ідей, які дали тобі батьки і Господь Бог. Якщо у тебе є здібності, ти не маєш це закопати. І ніколи не будь гордим».

Нагадаємо, топ-5 видатних висловлювань геніального актора Богдана Ступки про Україну.

Як повідомляла Politeka, вдова Ступки назвала суму гідної винагороди українському пенсіонерові.

Також Politeka писала, що онук Богдана Ступки розповів, як дід відшивав росіян з Кримом.