22 июля 2012 года ушел из жизни один из величайших украинских актеров театра и кино



9 лет назад Украина потеряла гениального артиста, выдающегося деятеля культуры, незаурядный талант – Богдана Сильвестровича Ступку.

Его называют человеком-эпохой, а по его ролям можно изучать историю и познавать Украину. Не менее известны и его афоризмы, которые Politeka.net предлагает вспомнить.

1. Я не люблю войну, потому что с детства боюсь стрельбы. Мне было всего три года, но я хорошо ее помню. Помню, как немцы давали детям шоколад. Как предупреждали: сейчас тут начнется битва, уходите из домов. И теперь всю жизнь меня преследует страх. Этот страх иногда заставлял меня драться, идти против великих людей. Возможно, именно из-за него я и пошел в кино. Ведь в кино ты легко можешь спрятаться — это не ты, это всегда кто-то другой.

2. Вся наша жизнь — сплошная импровизация, а значит, вся наша жизнь — это джаз.

3. Радуюсь солнцу, дождю, да, да... А вот жизни? Жизнь, она к закату движется... Неинтересно. Что за радость - приближаться к смерти и уйти в мир иной?! Все удалось: рождение, детство, юность, зрелость, а вот старость не удалась. Болезни, морщины появляются, силы уже не те. Какая радость?

4. Делай дело честно, с душой — и твое к тебе придет. Но это не значит, что уже завтра появятся золотые горы.

5. Мужчины очень любят переодеваться, больше, чем женщины. Возьмите историю костюма, и вы увидите, чего для себя только мужчины не придумывали! Мужчины как петухи, только бы перед женщинами крутиться.

6. Я учу молодых людей, как нравственно вести себя в жизни. Я не учу их играть, потому что этому научить невозможно. Я учу, как им быть, работать, жить.

7. Пусть говорят, что хотят, а я живу, как живу.

8. Украинский зритель – лучший зритель в мире, и его благодарность и аплодисменты являются лучшей наградой для актеров и меценатов. Мы – граждане одной страны, и долг каждого сохранить ее культурное богатство. Считаю, что люди, которые помогают в этом, – патриоты Украины.

9. Если поверишь в то, что каждый твой шаг на сцене — большое искусство, то это уже катастрофа! Только сомнение дает прогресс.

10. Мне всегда говорили: «Не хвались, что ты это сделал. Ты - просто проводник идей, которые дали тебе родители и Господь Бог. Если у тебя есть способности, ты не должен это закопать. И никогда не будь гордым».

Напомним, топ-5 выдающихся высказываний гениального актера Богдана Ступки об Украине.

Как сообщала Politeka, вдова Богдана Ступки назвала суму достойного вознаграждения украинскому пенсионеру.

Также Politeka писала, что внук Богдана Ступки рассказал, как дед отшивал россиян с Крымом.