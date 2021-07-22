В Україні продовжаться опади у вигляді гроз і злив

Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За словами фахівця, температура повітря почне опускатися, оскільки атмосферний фронт покинув Україну.
"23-го липня практично всюди у нас буде сухо і сонячно. Хіба що в Карпатах якісь локальні дощі з грозами, будуть лякати збирачів чорниці", - поділилася Діденко.

Порадує погода в п'ятницю і відсутністю спеки - очікується 23-28 градуси вище нуля.

Водночас синоптик попереджає, що температура різко підніметься вже цієї неділі.

Зазначимо, що Україну вже кілька днів заливає дощами і накриває градом, а найбільше постраждали південні регіони країни.

Популярні новини зараз

73-річна Ротару приголомшила виглядом поруч з єдиним сином: "Той випадок, коли мама виглядає молодшою"

"Холостяк" Добринін показав ексклюзивні кадри з Квітковою під час пологів: "Я першим побачив нашого Лева"

Мішель Андраде опинилася у великій небезпеці на зйомках "Орла і Решки": що довелося пережити підопічній Потапа

Українці отримають доплати до пенсій, кого торкнеться нове рішення Кабміну: "Понад 30 тисяч осіб..."

У вантажівки відмовили гальма, ціла сім'я розпрощалася з життям: кадри масштабної ДТП в Криму
Показати ще
Очевидці кажуть, що на Миколаєві розмір градин досягав розміру курячого яйця.

Жителям Закарпаття пощастило ще менше - в одному з районів області раптово затопило кілька сіл: там підтоплені будинки, розмиті дороги і знищені врожаї.

Нагадаємо, негода обрушила на українців весь гнів, вода затопила будинки: кадри потопу.

Як повідомляла Politeka, стихія розбушувалася на Одещині, з'явилося відео: "Смерч, дощ і град"

Також Politeka писала, що Київ пішов під воду, затоплено метро: кадри найпотужнішої атаки стихії.