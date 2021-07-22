В Україні продовжаться опади у вигляді гроз і злив
Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Порадує погода в п'ятницю і відсутністю спеки - очікується 23-28 градуси вище нуля.
Зазначимо, що Україну вже кілька днів заливає дощами і накриває градом, а найбільше постраждали південні регіони країни.
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Жителям Закарпаття пощастило ще менше - в одному з районів області раптово затопило кілька сіл: там підтоплені будинки, розмиті дороги і знищені врожаї.
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