В Україні продовжаться опади у вигляді гроз і злив

Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За словами фахівця, температура повітря почне опускатися, оскільки атмосферний фронт покинув Україну.

"23-го липня практично всюди у нас буде сухо і сонячно. Хіба що в Карпатах якісь локальні дощі з грозами, будуть лякати збирачів чорниці", - поділилася Діденко.



Порадує погода в п'ятницю і відсутністю спеки - очікується 23-28 градуси вище нуля.