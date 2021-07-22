В то же время синоптик предупреждает, что температура резко подымится уже в это воскресенье.

Отметим, что Украину уже несколько дней заливает дождями и накрывает градом, а больше всего пострадали южные регионы страны.

Очевидцы говорят, что На Николаевщине размер градин достигал размера куриного яйца.

Жителям Закарпатья повезло еще меньше - в одном из районов области внезапно затопило несколько сел: там подтоплены дома, размыты дороги и уничтожены урожаи.

Напомним, непогода обрушила на украинцев весь гнев, вода затопила дома: кадры потопа.

Как сообщала Politeka, стихия разбушевалась на Одесчине, появилось видео: "Смерч, дождь и град"

Также Politeka писала, что Киев ушел под воду, затоплено метро: кадры мощнейшей атаки стихии.