В Украине продолжатся осадки в виде гроз и ливней

Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

По словам специалиста, температура воздуха начнет опускаться, поскольку атмосферный фронт покинул Украину.
"23-го июля практически повсюду у нас будет сухо и солнечно. Разве что в Карпатах какие-то локальные дожди с грозами, будут пугать сборщиков черники", - поделилась Диденко.

Порадует погода в пятницу и отсутствием жары - ожидается 23-28 градуса выше ноля.

В то же время синоптик предупреждает, что температура резко подымится уже в это воскресенье.

Отметим, что Украину уже несколько дней заливает дождями и накрывает градом, а больше всего пострадали южные регионы страны.

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Жителям Закарпатья повезло еще меньше - в одном из районов области внезапно затопило несколько сел: там подтоплены дома, размыты дороги и уничтожены урожаи.

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