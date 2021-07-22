В Украине продолжатся осадки в виде гроз и ливней
Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
Порадует погода в пятницу и отсутствием жары - ожидается 23-28 градуса выше ноля.
Отметим, что Украину уже несколько дней заливает дождями и накрывает градом, а больше всего пострадали южные регионы страны.
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Жителям Закарпатья повезло еще меньше - в одном из районов области внезапно затопило несколько сел: там подтоплены дома, размыты дороги и уничтожены урожаи.
Напомним, непогода обрушила на украинцев весь гнев, вода затопила дома: кадры потопа.
Как сообщала Politeka, стихия разбушевалась на Одесчине, появилось видео: "Смерч, дождь и град"
Также Politeka писала, что Киев ушел под воду, затоплено метро: кадры мощнейшей атаки стихии.