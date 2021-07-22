Як не одне, так інше

У курортне селище Кирилівка знову прийшла нова напасть

Як передає Poltieka.net, моторошнуваті кадри опублікували очевидці в мережі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



Цього літа українці зіткнулися на відпочинку з безліччю сюрпризів, які піднесла їм природа.

Після медуз і морських бліх відпочиваючих в курортне містечко "взяли в облогу" настирливі комарів.

Але і на цьому все не закінчилося. На опублікованих кадрах було видно, як один з місцевих котеджів буквально заповнили павуки.

Членистоногі сиділи на стелі, стінах і підлозі, а деякі особини досягали пристойних розмірів.

Українці в мережі вже бурхливо обговорюють побачене.

"У них, походу, теж сезон відпусток! Ось і вирішили, махнути на курорт, всім сімейством", " падаючого метеорита не вистачає до повної картини...", "Як кажуть англійці:" no comments"," прокляте місце", - писали в коментарях під відео.

Нагадаємо, відпочиваючих налякали величезні Медузи на пляжах Одеси, відео.

Як повідомляла Politeka, полчища комах захопили українські пляжі слідом за медузами і блохами.

Також Politeka писала про нашестя медуз і морських бліх: ситуація в Азовському морі різко змінюватися.