У курортне селище Кирилівка знову прийшла нова напасть
Як передає Poltieka.net, моторошнуваті кадри опублікували очевидці в мережі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Цього літа українці зіткнулися на відпочинку з безліччю сюрпризів, які піднесла їм природа.
Після медуз і морських бліх відпочиваючих в курортне містечко "взяли в облогу" настирливі комарів.
Але і на цьому все не закінчилося. На опублікованих кадрах було видно, як один з місцевих котеджів буквально заповнили павуки.
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Членистоногі сиділи на стелі, стінах і підлозі, а деякі особини досягали пристойних розмірів.
Українці в мережі вже бурхливо обговорюють побачене.
"У них, походу, теж сезон відпусток! Ось і вирішили, махнути на курорт, всім сімейством", " падаючого метеорита не вистачає до повної картини...", "Як кажуть англійці:" no comments"," прокляте місце", - писали в коментарях під відео.
Нагадаємо, відпочиваючих налякали величезні Медузи на пляжах Одеси, відео.
Як повідомляла Politeka, полчища комах захопили українські пляжі слідом за медузами і блохами.
Також Politeka писала про нашестя медуз і морських бліх: ситуація в Азовському морі різко змінюватися.