В Курортный поселок Кирилловка вновь пришла новая напасть
Как передает Poltieka.net, жутковатые кадры опубликовали очевидцы в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Этим летом украинцы столкнулись на отдыхе с множеством сюрпризов, которые преподнесла им природа.
После медуз и морских блох отдыхающих в курортный городок "взяли в облогу" назойливые комаров.
Но и на этом все не закончилось. На опубликованных кадрах было видно, как один из местных коттеджей буквально заполнили пауки.
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Членистоногие сидели на потолке, стенах и полу, а некоторые особи достигали приличных размеров.
Украинцы в сети уже бурно обсуждают увиденное.
"У них, походу, тоже сезон отпусков! Вот и решили, махнуть на курорт, всем семейством", "Падающего метеорита не хватает до полной картины...", "Как говорят англичане: "no comments", "Проклятое место", - писали в комментариях под видео.
Напомним, отдыхающих напугали огромные медузы на пляжах Одессы, видео.
Как сообщала Politeka, полчища насекомых захватили украинские пляжи вслед за медузами и блохами.
Также Politeka писала про нашествие медуз и морских блох: ситуация в Азовском море резко изменилась.