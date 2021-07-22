Как не одно, так другое

В Курортный поселок Кирилловка вновь пришла новая напасть

Как передает Poltieka.net, жутковатые кадры опубликовали очевидцы в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Этим летом украинцы столкнулись на отдыхе с множеством сюрпризов, которые преподнесла им природа.

После медуз и морских блох отдыхающих в курортный городок "взяли в облогу" назойливые комаров.

Но и на этом все не закончилось. На опубликованных кадрах было видно, как один из местных коттеджей буквально заполнили пауки.

Членистоногие сидели на потолке, стенах и полу, а некоторые особи достигали приличных размеров.

Украинцы в сети уже бурно обсуждают увиденное.

"У них, походу, тоже сезон отпусков! Вот и решили, махнуть на курорт, всем семейством", "Падающего метеорита не хватает до полной картины...", "Как говорят англичане: "no comments", "Проклятое место", - писали в комментариях под видео.

Напомним, отдыхающих напугали огромные медузы на пляжах Одессы, видео.

Как сообщала Politeka, полчища насекомых захватили украинские пляжи вслед за медузами и блохами.

Также Politeka писала про нашествие медуз и морских блох: ситуация в Азовском море резко изменилась.