На таке зважився б не кожен

Українець самостійно виховує десятьох дітей

Перших двох братів Руслан Волощук з містечка Берислав Херсонської області взяв під опіку в 2010 році.

Кожен день чоловік прокидається о п'ятій ранку. Для хлопчиків він і як батько, і як мати.

Батько-герой виховує вже 3-е покоління прийомних синів в дитячому будинку сімейного типу.

Спочатку він взяв на виховання 4-х хлопчиків, позбавлених батьківського піклування, але на цьому не зупинився і потім взяв під крило ще шістьох і створив дитячий будинок сімейного типу.





Зараз багато хто з його дітей досягли повноліття, але все одно залишаються поруч з батьком і допомагають йому як можуть.