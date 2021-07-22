Українець самостійно виховує десятьох дітей
Перших двох братів Руслан Волощук з містечка Берислав Херсонської області взяв під опіку в 2010 році.
Кожен день чоловік прокидається о п'ятій ранку. Для хлопчиків він і як батько, і як мати.
Батько-герой виховує вже 3-е покоління прийомних синів в дитячому будинку сімейного типу.
Спочатку він взяв на виховання 4-х хлопчиків, позбавлених батьківського піклування, але на цьому не зупинився і потім взяв під крило ще шістьох і створив дитячий будинок сімейного типу.
Зараз багато хто з його дітей досягли повноліття, але все одно залишаються поруч з батьком і допомагають йому як можуть.
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Нагадаємо, у 2018 році унікальну сім'ю з Одеської області офіційно визнали найбільшою в Україні - всього в ній 346 осіб.
Нагадаємо, багатодітна сім'я стала жертвою лобового зіткнення під Києвом.
Як повідомляла Politeka, Українка народила 16 дітей: як виглядає Мати-героїня.
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