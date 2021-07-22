На такое решился бы не каждый

Украинец самостоятельно воспитывает десятерых детей

Первых двух братьев Руслан Волощук из городка Берислав Херсонской области взял под опеку в 2010 году.

Каждый день мужчина просыпается в пять утра. Для мальчиков он и как отец, и как мать.

Отец-герой воспитывает уже 3-е поколение приемных сыновей в детском доме семейного типа.

Сначала он взял на воспитание 4-х мальчиков, лишенных родительской опеки, но на этом не остановился и потом взял под крыло еще шестерых и создал детский дом семейного типа.





Сейчас многие из его детей достигли совершеннолетия, но все равно остаются рядом с отцом и помогают ему как могут.