Украинец самостоятельно воспитывает десятерых детей
Первых двух братьев Руслан Волощук из городка Берислав Херсонской области взял под опеку в 2010 году.
Каждый день мужчина просыпается в пять утра. Для мальчиков он и как отец, и как мать.
Отец-герой воспитывает уже 3-е поколение приемных сыновей в детском доме семейного типа.
Сначала он взял на воспитание 4-х мальчиков, лишенных родительской опеки, но на этом не остановился и потом взял под крыло еще шестерых и создал детский дом семейного типа.
Сейчас многие из его детей достигли совершеннолетия, но все равно остаются рядом с отцом и помогают ему как могут.
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Напомним, в 2018 году уникальную семью из Одесской области официально признали самой большой в Украине - всего в ней 346 человек.
Напомним, многодетная семья стала жертвой лобового столкновения под Киевом.
Как сообщала Politeka, украинка родила 16 детей: как выглядит мать-героиня.
Также Politeka писала, как выглядит женщина, которая смогла родить 69 детей.