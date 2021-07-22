Українка "повернула" собі молодість у 70

Кардинально змінити своє життя вона вирішила через 15 років після смерті свого чоловіка, з яким прожила 25 років.

Також жінка любить з'являтися на вечірках в оточенні хлопців і заявляє, що вийде заміж тільки за молодшого чоловіка.

Олена не соромиться викладати фотографії в купальнику.

У коментарях думка користувачів мережі розділилося , одні пишуть, що "жінка має право жити так, як їй хочеться", інші ж критикують Олену за надмірно відверті фото, нібито виглядає вона з урахуванням її віку дивно.

" Перший раз коли побачив сюжет про цю жінку, то ставлення скептичне було. Макіяж реально був страшний. Зараз професіонали дуже гідно попрацювали, і реально по-перше молодше виглядає, по-друге-стильно", " ось тепер вона схожа на бізнес леді на пенсії ,а не на представницю давньої проф на пенсії...клас перевоплащение !", "Кожна людина має право на особисте життя в будь-якому віці! І ніхто не має права засуджувати, головне щастя всередині, а хто що напише або подумає плювати!",- пишуть користувачі Мережі.

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