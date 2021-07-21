У Дніпрі водій здивував патрульних, які його зупинили

19 липня патрульні зупинили на Донецькому шосе автомобіль МG за порушення правил дорожнього руху. При спілкуванні з ним вони помітили, що чоловік поводиться досить дивно.

Про це повідомила прес-служба патрульної поліції.

Зокрема, під час спілкування інспектори помітили у чоловіка за кермом явні ознаки сп'яніння та запропонували йому пройти огляд за допомогою приладу "Драгер". Він не став цьому перешкоджати і погодився на перевірку на приладі "Драгер".

Результат неприємно вразив поліцейських - 3,39 проміле алкоголю в крові. Це майже в 17 разів перевищує допустиму норму.

Відносно горе-водія склали адміністративні матеріали за ст.130 (управління в стані сп'яніння) КУпАП і відібрали у нього водійські права.

Водіям на замітку: в Україні максимально допустимий вміст алкоголю в крові становить 0,2 проміле. Коли у людини стільки алкоголю в крові, навіть не скажеш, що він пив. Немає ніяких симптомів.

Нагадаємо, автобус з дітьми потрапив у ДТП, водій був п'яним, як чіп.

Як повідомляла Politeka, у Києві, водій п'яна як чіп, влаштувала аварію на мосту Патона.

Також Politeka писала, що п'яний водій забрав життя юної українки, нові подробиці трагедії, яка відбулась в Києві.