В Днепре водитель удивил патрульных, которые его остановили

19 июля патрульные остановили на Донецком шоссе автомобиль МG за нарушение правил дорожного движения. При общении с ним они заметили, что мужчина ведет себя довольно странно.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

В частности, во время общения инспекторы заметили у мужчины за рулем явные признаки опьянения и предложили ему пройти освидетельствование с помощью прибора "Драгер". Он не стал этому препятствовать и согласился на проверку на приборе "Драгер".

Результат неприятно впечатлил полицейских – 3,39 промилле алкоголя в крови. Это почти в 17 раз превышает допустимую норму.

В отношении горе-водителя составили административные материалы по ст.130 (управление в состоянии опьянения) КУоАП и отобрали у него водительские права.

Водителям на заметку: в Украине максимально допустимое содержание алкоголя в крови составляет 0,2 промилле. Когда у человека столько алкоголя в крови, даже не скажешь, что он пил. Нет никаких симптомов.

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