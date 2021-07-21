В Днепре водитель удивил патрульных, которые его остановили
19 июля патрульные остановили на Донецком шоссе автомобиль МG за нарушение правил дорожного движения. При общении с ним они заметили, что мужчина ведет себя довольно странно.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
В частности, во время общения инспекторы заметили у мужчины за рулем явные признаки опьянения и предложили ему пройти освидетельствование с помощью прибора "Драгер". Он не стал этому препятствовать и согласился на проверку на приборе "Драгер".
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Результат неприятно впечатлил полицейских – 3,39 промилле алкоголя в крови. Это почти в 17 раз превышает допустимую норму.
В отношении горе-водителя составили административные материалы по ст.130 (управление в состоянии опьянения) КУоАП и отобрали у него водительские права.
Водителям на заметку: в Украине максимально допустимое содержание алкоголя в крови составляет 0,2 промилле. Когда у человека столько алкоголя в крови, даже не скажешь, что он пил. Нет никаких симптомов.
Напомним, автобус с детьми угодил в ДТП, водитель был в стельку пьяным.
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