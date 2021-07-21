На Черкащині безвісти зник чоловік після конфлікту з дружиною

Як передає Politeka.net, про це передавати начальник сектору комунікації ГУНП області Зоя Вовк.

Незвичайний інцидент стався ввечері, 20 липня. До правоохоронців звернулася жінка, і повідомила, що її чоловік вже майже добу не з'являється вдома.

Поліцейські розшукували чоловіка до ранку, 21 липня - його виявили у товариша. Його життю нічого не загрожувало і жертвою злочину він не став.

На запитання правоохоронців, чому пішов з дому і змусив хвилюватися дружину, відповів - вона забрала всю зарплату.

"Жінки! Майте совість, щоб поліція не шукала ваших зниклих чоловіків, залишайте судженого хоч "чайові" по зарплаті і тоді, ваше від вас нікуди не дінеться", - жартівливо підсумувала начальник відділу комунікації Черкаської поліції.

Варто відзначити, що тільки минулого року в судах на розгляді перебували 1 877 проваджень по домашньому насильству.

Зараз домашнє насильство тягне за собою адміністративну відповідальність: штраф, виправні роботи або ізолятор до 7 діб, але в разі трьох і більше порушень правоохоронці можуть відкрити кримінальне провадження за статтею 126 КК.

Як повідомляла Politeka, житель Запоріжжя на очах у маленьких дітей знущався над дружиною.

Крім того, повідомлялося, що харків'янин регулярно бив власного батька, все закінчилося сумно.

Також Politeka повідомляла, що у Харкові 26-річна горе-мати побила 2-річну дитину.