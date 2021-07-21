На Черкасчине без вести исчез мужчина после конфликта с женой

Как передает Politeka.net, об этом сообщила начальник сектора коммуникации ГУНП области Зоя Вовк.

Необычный инцидент произошел вечером, 20 июля. К правоохранителям обратилась женщина, и сообщила, что ее муж уже почти сутки не появляется дома.

Полицейские разыскивали мужчину до утра, 21 июля - его обнаружили у товарища. Его жизни ничего не угрожало и жертвой преступления он не стал.

На вопрос правоохранителей, почему ушел из дома и заставил волноваться жену, ответил - она ​​забрала всю зарплату.

"Женщины! Имейте совесть, чтобы полиция не искала ваших пропавших мужчин, оставляйте суженого хоть "чаевые" по зарплате и тогда, ваше от вас никуда не денется", - шутливо подытожила начальник отдела коммуникации Черкасской полиции.

Стоит отметить, что только в прошлом году в судах на рассмотрении находились 1 877 производств по домашнему насилию.

Сейчас домашнее насилие влечет за собой административную ответственность: штраф, исправительные работы или изолятор до 7 суток, но в случае трех и более нарушений правоохранители могут открыть уголовное производство по статье 126 УК.

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