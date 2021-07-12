Старша сестра Кім Кардашьян Кортні здивувала шанувальників відвертими фото в соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, відома американська телезірка Кортні Кардашьян знає, як привертати до себе увагу. Красуня зібрала величезну аудиторію в своєму Instagram, яку тепер часто радує яскравими фото і відео.

Так, нещодавно старша сестра Кім Кардашьян виклала в мережі спекотні фотографії, на яких крупним планом показала своє декольте. на нових знімках, зроблених в домашній обстановці, Кортні позує в чорних шкіряних штанях і вузькому оксамитовому топі без бретелей, який ледь утримує її пишні принади. Волосся красуні зібрані у високий пишний хвіст, а на її обличчі легкий макіяж і грайлива посмішка.

Свої фотографії Кардашьян ніяк не підписала, зате фанати кинулися обговорювати публікацію, засинаючи телезірку компліментами в коментарях. "Ти ідеальна", "Красиво", "Пограйте зі мною", "Ти виглядаєш до біса щасливою", "Королева", "Краще кращого. Мрія мого життя", "Прекрасна королева", "Ти дивовижна жінка", "Дуже красива", "Обожнюю тебе", - пишуть фанати.

Нагадаємо, Сестричка Кардашьян, примірявши вушка Міккі Мауса, показала, в якій розкоші зустріла 42-річчя: "Реальна казка".

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