Старшая сестра Ким Кардашьян Кортни удивила поклонников откровенными фото в соцсети

Как сообщает Politeka.net, известная американская телезвезда Кортни Кардашьян знает, как привлекать к себе внимание. Красотка собрала огромную аудиторию в своем Instagram, которую теперь часто радует яркими фото и видео.

Так, недавно старшая сестра Ким Кардашьян выложила в сети жаркие фотографии, на которых крупным планом показала свое декольте. на новых снимках, сделанных в домашней обстановке, Кортни позирует в черных кожаных штанах и узком бархатном топе без бретелек, который едва удерживает ее пышные прелести. Волосы красотки собраны в высокий пышный хвост, а на ее лице легкий макияж и игривая улыбка.

Свои фотографии Кардашьян никак не подписала, зато фанаты кинулись обсуждать публикацию, засыпая телезвезду комплиментами в комментариях. "Ты идеальна", "Красиво", "Поиграйте со мной", "Ты выглядишь чертовски счастливой", "Королева", "Лучше лучшего. Мечта моей жизни", "Прекрасная королева", "Ты удивительная женщина", "Очень красивая", "Обожаю тебя", - пишут фанаты.

Напомним, Сестричка Кардашьян, примерив ушки Микки Мауса, показала, в какой роскоши встретила 42-летие: "Реальная сказка".

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