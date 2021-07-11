Відома українська модель Єлизавета Ястремська, "Міс Україна Всесвіт 2020", показала себе і розповіла про кохання
Як пише Politeka.net, Ястремська є популярною українською моделлю, яка стала минулого року "Міс Україна Всесвіт". Красуня також брала участь у міжнародних показах. Зараз дівчина активно веде Instagram, де ділиться з шанувальниками найцікавішим.
На новому фото красуня була в сукні з декольте. Ліза сиділа в автомобілі, знімаючи себе на телефон.
"Наприкінці свого життя Фрейд опустив руки, сказавши, що при всьому інтересі до свого методу психоаналізу та інтерпретацій він прийшов до висновку, що лікує тільки любов.
Орбакайте показала, копією кого росте внучка Пугачової: "Не в бабусю, і не в маму"
Маршрутка, набита людьми, перекинулася на київській трасі: кадри ДТП
Внучка Чапкіса заворожила красою в блакитній сукні: "Твої очі - дві перлини"
В Україну увірвуться грозові дощі, спека доконає українців: в яких областях чекати негоди
Шоптенко зізналася, чому після дуету з Винником більше не вийде на паркет "Танців з зірками": "Відчуваю себе..."
Джеймс Холліс", - написала Ястремська.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Прекрасно", "красиві очі", "Королева, з любов'ю з Філіппін", "шалено красива".
Нагадаємо, "Міс Україна 2020" Ястремська здивувала виглядом у мереживній сукні та пухнастих босоніжках
А ще Politeka писала, що "Міс Україна 2020" Ястремська, скинувши 20 зайвих кг, розкрила секрет схуднення
Також Politeka повідомляла, що "Міс Україна 2020" Ястремська в сукні з непристойним вирізом не стала приховувати зайве