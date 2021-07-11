Відома українська модель Єлизавета Ястремська, "Міс Україна Всесвіт 2020", показала себе і розповіла про кохання

Як пише Politeka.net, Ястремська є популярною українською моделлю, яка стала минулого року "Міс Україна Всесвіт". Красуня також брала участь у міжнародних показах. Зараз дівчина активно веде Instagram, де ділиться з шанувальниками найцікавішим.

На новому фото красуня була в сукні з декольте. Ліза сиділа в автомобілі, знімаючи себе на телефон.

"Наприкінці свого життя Фрейд опустив руки, сказавши, що при всьому інтересі до свого методу психоаналізу та інтерпретацій він прийшов до висновку, що лікує тільки любов.

Джеймс Холліс", - написала Ястремська.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Прекрасно", "красиві очі", "Королева, з любов'ю з Філіппін", "шалено красива".

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