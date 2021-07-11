Популярная отечественная модель Елизавета Ястремская, "Мисс Украина Вселенная 2020", показала себя и рассказала о любви

Как пишет Politeka.net, Ястремская является популярной украинской моделью, которая была в прошлом году "Мисс Украина Вселенная". Красотка также участвовала в международных показах. Сейчас девушка активно ведет Инстаграм, где делится с поклонниками самым интересным.

На новом фото красотка была в платье с декольте. Лиза сидела в автомобиле, снимая себя на телефон.

"На закате своих лет Фрейд перестал бороться, сказав, что при всём интересе к своему наработкам психоанализа и интерпретациям он пришёл к решению, что лечит только любовь.

Джеймс Холлис", - написала Ястремская.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Прекрасно", "Красивые глаза", "Королева, с любовью из Филиппин", "Безумно красивая".

Напомним, "Мисс Украина 2020" Ястремская удивила видом в кружевном платье и пушистых босоножках

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